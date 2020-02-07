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ارتفاع ضحايا الفيروس في الصين إلى 632

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بكين

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية أمس إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية الخميس.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 632 حالة، بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.

كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.