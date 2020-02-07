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رحيل الهداف التاريخي الثاني في النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

فجع الشارع النصراوي والوسط الرياضي برحيل أحد أهم اللاعبين في تاريخ الفريق محمد سعد العبدلي بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد العبدلي من الأسماء اللامعة بخارطة النصر والهداف التاريخي الثاني في لقاءات النصر والهلال بعد ماجد عبدالله برصيد 18 هدفا. ساهم الراحل في تحقيق عدد من الإنجازات للفريق أبرزها كأس شهداء فلسطين على مستوى المنطقة الوسطى عام 1389هـ، وكأس ولي العهد عام 1393هـ،

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وكأس الملك لموسمي 1394هـ - 1396هـ، بجانب بطولة أول دوري يقام على مستوى المملكة وصنفت على ضوئه الأندية إلى درجتين في عام 1395هـ، وحقق فيها العبدلي لقب الهداف برصيد 13 هدفا.

بدأ العبدلي كرة القدم بمدينة الطائف وسجل في كشوفات الأهلي إلا أن تجربته معه لم يكتب لها النجاح، وكان قريبا من اللعب للهلال باتفاق مع الأهلي قبل أن يتدخل الأمير عبدالرحمن بن سعود ويسجله في النصر.

وحقق العبدلي مع النصر بطولة الدوري العام 6 مرات بشكل متتالي، من عام 1388 حتى عام 1393، والدوري الممتاز عام 1400، والدوري التصنيفي عام 1395، وكأس ولي العهد والشرقية مرتين، وكأس الملك عام 1396.

أما على مستوى المنتخب شارك بدورة الخليج الأولى في البحرين عام 1970م، ونال لقب أول لاعب سعودي يحرز هدفا في دورات الخليج، وكان ذلك في مواجهة السعودية والكويت. كما شارك أيضا في دورة الخليج الثانية بالرياض عام 1972.