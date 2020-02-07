5 لقاءات بممتاز الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
تقام اليوم 5 مباريات ضمن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث يلتقي الأهلي مع الابتسام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة.
ويلعب الجبلين والسلام على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، ويحل الهداية ضيفا على الموج على صالة نادي البكيرية بالبكيرية، ويلتقي النصر والترجي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.
ويستضيف الفيصلي نظيره الاتحاد على صالة مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.
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