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استراتيجية الاتحاد.. بطولة كل موسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

حفزت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاعبي الفريق الأول الكروي بتسليمهم راتب ديسمبر الماضي، عقب الفوز على التعاون في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمواصلة حصد النقاط الإيجابية.

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كما اعتمدت إدارة النادي استراتيجية البطولات لفريق كرة القدم والألعاب المختلفة خلال فترتها الرسمية لثلاثة مواسم مقبلة خلاف الموسم الحالي، وتضمنت الاستراتجية تحقيق بطولة محلية (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين) كل موسم على الأقل إلى جانب المنافسة على البطولات الخارجية (دوري أبطال آسيا ودوري أبطال العرب).

من جهة أخرى عاود الفريق الأول تدريباته مساء أمس بعد منح اللاعبين راحة لمدة يوم عقب مواجهة التعاون، وشهدت التدريبات عودة اللاعب عبدالرحمن العبود بعد شفائه من الإصابة واكتمال برنامجه التأهيلي.

وبدأ المدير الفني هينك تين كات التحضيرات الفنية والتكتيكية لمواجهة فريق ضمك ضمن الجولة الـ18 الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.