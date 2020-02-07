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مواطن يتستر على لبناني يزاول نشاط المقاولات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن تستر على لبناني، بعد صدور حكم قضائي يؤكد تمكين المتستر للوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات وأعمال الجبس والصيانة بالرياض.

وأوضحت التجارة في بيان أن الأدلة أظهرت ملكية الوافد للمنشأة تحت اسم المتستر وكبر حجم تعاملاته المالية في حين يحمل مهنة «فني ديكور»، إضافة إلى توليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك.

ونشرت «التجارة» ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والتشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقته.