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محادثات ليبية لوقف دائم لإطلاق النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جنيف أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المنعقدة في جنيف، أحرزت تقدما لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، إضافة إلى التفاهم على عدد من البنود الأساسية التي تتعلق بذلك، فيما لا تزال تفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض قيد النقاش.



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