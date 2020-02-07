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البيت الأبيض يدرس إقالة مسؤول بمجلس الأمن القومي شهد ضد ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

يدرس البيت الأبيض خطة لإقالة ألكسندر فيندمان من مجلس الأمن القومي، بعدما أدلى بشهادته في التحقيق بشأن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستعد البيت الأبيض لوضع هذه الخطوة في إطار جهود أشمل لتقليص بيروقراطية السياسة الخارجية، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن مصدرين مطلعين.

ولم تكن أي من هذه الخطوات لتتخذ قبل تبرئة مجلس الشيوخ لترمب الأربعاء الماضي في محاكمة إجراءات عزله التي امتدت أسبوعين، في تصويت تبنى فيه أعضاء المجلس سياسات الحزبين إلى حد كبير.

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ويعتزم البيت الأبيض أن يصور أي عملية لتطهير الداخل باعتبارها تقليصا لعدد العاملين ضمن فريق مجلس الأمن القومي، وليس من قبيل الانتقام، وفق المصدرين.

وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، وهو «ليفتنانت كولونيل» بالجيش حاصل على وسام، وهو الذي حذر من خطر المكالمة التي أجراها الرئيس في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولم يصدر حديث عن هذه المكالمة قبل شهادة فيندمان إلا من مسرب معلومات مجهول ظلت هويته طي الكتمان حتى اليوم، إلى حد كبير، إضافة إلى جزء من نسخة مكتوبة أصدرها البيت الأبيض.

وذكرت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها أن بعض المسؤولين الذين سيقالون من مجلس الأمن القومي يجري تعيينهم في مناصب أخرى، حيث ينظر إليهم باعتبارهم غير أوفياء للرئيس.