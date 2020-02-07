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اعتقال ناشط سياسي بارز في الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

كشف المحامي عبدالغني بادي عن اعتقال الناشط السياسي البارز إسلام طبوش (30 عاما) صباح أمس من مكان عمله، وذلك بالتزامن والجمعة 52 من عمر الحراك الشعبي السلمي في البلاد.

ويأتي اعتقال الناشط السياسي هشام طبوش بسبب مواقفه الداعمة للحراك السلمي والمطالبة بمواصلة الشعب للخروج للشارع وعدم الكف عن المطالبة بالحقوق عبر الطرق السلمية، من خلال التجمهر والمسيرات إلى غاية الاستجابة لجميع مطالب الشارع.