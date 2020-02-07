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اعتقال ناشط سياسي بارز في الجزائر

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اعتقال ناشط سياسي بارز في الجزائر
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الجزائر

كشف المحامي عبدالغني بادي عن اعتقال الناشط السياسي البارز إسلام طبوش (30 عاما) صباح أمس من مكان عمله، وذلك بالتزامن والجمعة 52 من عمر الحراك الشعبي السلمي في البلاد.

ويأتي اعتقال الناشط السياسي هشام طبوش بسبب مواقفه الداعمة للحراك السلمي والمطالبة بمواصلة الشعب للخروج للشارع وعدم الكف عن المطالبة بالحقوق عبر الطرق السلمية، من خلال التجمهر والمسيرات إلى غاية الاستجابة لجميع مطالب الشارع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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