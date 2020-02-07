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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تهاجم المصلين في المسجد الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القدس المحتلة هاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس المصلين بالمسجد الأقصى واعتدت عليهم. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن شرطة الاحتلال هاجمت المصلين عقب انتهاء صلاة الفجر، مما تسبب ببعض الإصابات الطفيفة في صفوف الفلسطينيين، مضيفة أن قوات الاحتلال هاجمت عددا من المرابطات عند باب حطة، قبل اعتقالهن، فيما منعت شرطة الاحتلال عددا كبيرا من فلسطينيي الداخل المحتل من وصول الحافلات إلى الأقصى لأداء الصلاة.



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