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روسيا تطلق 34 قمرا صناعيا بريطانيا إلى مدار حول الأرض

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روسيا تطلق 34 قمرا صناعيا بريطانيا إلى مدار حول الأرض
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

نجحت وكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس» في وضع جميع الأقمار الاصطناعية البريطانية OneWeb الـ34 للاتصالات في مداراتها التشغيلية حول الأرض.

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وقالت «روس كوسموس» أمس «تم استلام تأكيد للفصل الناجح لجميع الأقمار الاصطناعية عن وحدة التسريع فريجات ووضعها في المدارات المطلوبة»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وجرى إرسال الأقمار في غضون 5ر3 ساعات على تسع مراحل، في الأولى انفصل قمران اصطناعيان، ثم أربعة في كل 20 دقيقة تقريبا.

يذكر أنه جرى أمس الأول إطلاق الصاروخ الفضائي «سويوز1.2-بي» مع وحدة التسريع «فريجات-إم» و34 قمرا اصطناعيا للشركة البريطانية OneWeb من المطار الفضائي بايكونور في كازاخستان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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