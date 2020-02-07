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صور خرائط قوقل تشكل 16 مليون كيلومتر من المسافات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاليفورنيا

في حين بدأت خدمة خرائط قوقل عبر الانترنت قبل 15 عاما، تقدر المسافات التي جرى تصويرها من أجل خدمة خرائط قوقل ما يعادل 400 دورة حول الأرض، وتشكل الصور إجمالا نحو 16 مليون كلم من المسافات الممتدة في الطرق والشوارع. وأصبحت الهواتف الذكية اليوم ومعها خرائط قوقل بشكل شبه دائم، مع كل شخص، وأصبح من الصعب كثيرا أن يضل الإنسان طريقه عندما يعتمد على خدمة تحديد المواقع.

وتبين خدمة خرائط قوقل أماكن الازدحام وقت حدوثه مباشرة، وتظهر صور الأقمار الصناعية والصور التي تلتقطها كاميرات سيارات، مشاهد الشوارع الخاصة بقوقل، المناطق المحيطة بالمستخدم، بحيث صارت هذه الخدمة دليلا سياحيا عملاقا.

ومع أن انطلاق خدمة خرائط قوقل كان في 8 فبراير 2005، إلا أنه أصبحت هناك الآن منافسة شديدة على التدوينات في خرائط قوقل، وذلك لأن هذه التدوينات يمكن أن تساعد، مع تقييمات مستخدمي الخدمة على الانترنت، في توجيه الأنظار إلى المحلات والفنادق أو المطاعم، وربما أدى التقييم الرديء إلى صرف الأنظار عن محلات وفنادق ومطاعم أخرى.