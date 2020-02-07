الأمطار تساعد في إخماد حرائق غابات أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة سيدني
ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على قطاع كبير من المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات شرق أستراليا في إخماد بعض من أخطر الحرائق هناك، وخففت عن المزارعين الذين يكافحون الجفاف منذ فترة.
وحذر المسؤولون في الوقت نفسه من احتمال حدوث سيول وانهيارات أرضية في نيو ساوث ويلز أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان.
ودمرت سلسلة من الحرائق الضخمة منذ سبتمبر الماضي أكثر من 28 مليون فدان بأستراليا وأدت لمصرع 33 شخصا، إضافة إلى نفوق أكثر من مليار حيوان ودمرت آلاف المنازل.
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