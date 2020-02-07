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فهد بري يلتهم فتاة في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو

فيما كانت طفلة (9 سنوات) تلعب خارج منزلها انقض عليها فهد بري، وقتلها.

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وأوضحت الشرطة في نيبال أمس أن فهدا بريا قتل الطفلة خارج منزلها في قرية وسط نيبال.

وذكر ناراهاري ادهيكاري، أحد مسؤولي الشرطة عن منطقة كاسكي، التي تبعد 200 كلم غرب كاتماندو، أن الطفلة كانت تلعب خارج منزلها.

وقال إن «عملية بحث أجراها رجال شرطة وسكان محليون أسفرت عن العثور على جثتها في الغابة، على بعد نحو 200 متر من منزلها».