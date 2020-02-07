شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو
فيما كانت طفلة (9 سنوات) تلعب خارج منزلها انقض عليها فهد بري، وقتلها.
وأوضحت الشرطة في نيبال أمس أن فهدا بريا قتل الطفلة خارج منزلها في قرية وسط نيبال.
وذكر ناراهاري ادهيكاري، أحد مسؤولي الشرطة عن منطقة كاسكي، التي تبعد 200 كلم غرب كاتماندو، أن الطفلة كانت تلعب خارج منزلها.
وقال إن «عملية بحث أجراها رجال شرطة وسكان محليون أسفرت عن العثور على جثتها في الغابة، على بعد نحو 200 متر من منزلها».
كانت هذه تفاصيل خبر فهد بري يلتهم فتاة في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.