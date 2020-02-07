اخبار السعوديه

استبعاد بوجبا من معسكر مانشستر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

استبعاد بوجبا من معسكر مانشستر
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

استبعد لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا من معسكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إسبانيا لمواصلة برنامجه التأهيلي، عقب تعرضه لجراحة في الكاحل.

Advertisements

وسيبقى بوجبا في مانشستر برفقة زميله سكوت ماكتوميناي ليواصلا العلاج، تحسبا لقرب عودتهما لصفوف الفريق.

ومنح مانشستر راحة للاعبين من معسكره الذي سينطلق في ماربيا الإسبانية اليوم، علما أن الوافد الجديد أوديون إيجالو سيلحق بالمعسكر.

ولم يشارك بوجبا في أي مباراة مع مانشستر منذ مطلع الشهر الماضي، لكنه يمني نفسه باللحاق بالمباراة أمام في 17 فبراير الحالي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد بوجبا من معسكر مانشستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا