استبعاد بوجبا من معسكر مانشستر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد
استبعد لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا من معسكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إسبانيا لمواصلة برنامجه التأهيلي، عقب تعرضه لجراحة في الكاحل.
وسيبقى بوجبا في مانشستر برفقة زميله سكوت ماكتوميناي ليواصلا العلاج، تحسبا لقرب عودتهما لصفوف الفريق.
ومنح مانشستر راحة للاعبين من معسكره الذي سينطلق في ماربيا الإسبانية اليوم، علما أن الوافد الجديد أوديون إيجالو سيلحق بالمعسكر.
ولم يشارك بوجبا في أي مباراة مع مانشستر منذ مطلع الشهر الماضي، لكنه يمني نفسه باللحاق بالمباراة أمام تشيلسي في 17 فبراير الحالي.
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