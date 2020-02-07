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الكرواتي سكوسيتش مدربا لإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

عين الاتحاد الإيراني لكرة القدم الكرواتي دراجان سكوسيتش مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب البلجيكي مارك فيلموتس، الذي استقال من مهمته في ديسمبر الماضي، علما أنه سبق له تدريب 4 فرق إيرانية خلال الأعوام الماضية.

وستكون المهمة الرئيسية لسكوسيتش هي التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يحتل منتخب إيران المركز الثالث حاليا في المجموعة الثالثة بالدور الثاني للتصفيات، برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

ويتأخر منتخب إيران بفارق 5 نقاط عن منتخب العراق المتصدر، الذي خاض 5 مباريات، وبفارق 3 نقاط خلف منتخب البحرين الثاني، والذي لعب 5 مباريات أيضا، علما أنه سوف يستضيف المنتخبين العراقي والبحريني في يونيو المقبل بالجولتين الأخيرتين للمجموعة.