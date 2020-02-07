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شكوى جنائية ضد العنصرية

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شكوى جنائية ضد العنصرية
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

تقدم مدافع هيرتا برلين الألماني جوردان تورونارايجا بشكوى جنائية عقب استهدافه عنصريا خلال مباراة في كأس ألمانيا. وذكر هيرتا برلين في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس أن النادي يساند تورونارايجا، في الوقت الذي أوضحت فيه صحيفة «بيلد» أن هيرتا سيساند لاعبه الشاب عبر توفير محام له.

وتحدث تورونارايجا عن تعرضه لانتهاكات عنصرية خلال خسارة فريقه 2 - 3 أمام مضيفه شالكه مساء الثلاثاء الماضي بدور الـ16 لكأس ألمانيا، فيما تجري الشرطة الألمانية تحقيقاتها حول تلك الواقعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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