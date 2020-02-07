شكوى جنائية ضد العنصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
تقدم مدافع هيرتا برلين الألماني جوردان تورونارايجا بشكوى جنائية عقب استهدافه عنصريا خلال مباراة في كأس ألمانيا. وذكر هيرتا برلين في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس أن النادي يساند تورونارايجا، في الوقت الذي أوضحت فيه صحيفة «بيلد» أن هيرتا سيساند لاعبه الشاب عبر توفير محام له.
وتحدث تورونارايجا عن تعرضه لانتهاكات عنصرية خلال خسارة فريقه 2 - 3 أمام مضيفه شالكه مساء الثلاثاء الماضي بدور الـ16 لكأس ألمانيا، فيما تجري الشرطة الألمانية تحقيقاتها حول تلك الواقعة.
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