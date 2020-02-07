تحقيق في استحواذ كوك على أندرلخت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بروكسل
بدأت سلطات الادعاء البلجيكية تحقيقاتها بشأن صفقة استحواذ الملياردير الفنلندي مارك كوك على نادي أندرلخت لكرة القدم عام 2017.
وتجرى التحقيقات في صفقة استحواذ كوك على أندرلخت مقابل 80 مليون يورو، نظرا لأن قيمة الصفقة قلت بنحو 11 مليون يورو عن العرض الذي تقدم به مستثمر آخر.
وتحاول هذه التحقيقات التوصل إلى الأسباب التي دفعت مجلس إدارة أنجح ناد في تاريخ بلجيكا، للموافقة على البيع بهذا السعر رغم وجود عرض آخر أعلى قيمة.
واستحوذ مارك كوك على 100 % من أسهم أندرلخت التي كانت مملوكة للرئيس السابق روجيه فاندن.
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