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تحقيق في استحواذ كوك على أندرلخت

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تحقيق في استحواذ كوك على أندرلخت
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بروكسل

بدأت سلطات الادعاء البلجيكية تحقيقاتها بشأن صفقة استحواذ الملياردير الفنلندي مارك كوك على نادي أندرلخت لكرة القدم عام 2017.

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وتجرى التحقيقات في صفقة استحواذ كوك على أندرلخت مقابل 80 مليون يورو، نظرا لأن قيمة الصفقة قلت بنحو 11 مليون يورو عن العرض الذي تقدم به مستثمر آخر.

وتحاول هذه التحقيقات التوصل إلى الأسباب التي دفعت مجلس إدارة أنجح ناد في تاريخ بلجيكا، للموافقة على البيع بهذا السعر رغم وجود عرض آخر أعلى قيمة.

واستحوذ مارك كوك على 100 % من أسهم أندرلخت التي كانت مملوكة للرئيس السابق روجيه فاندن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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