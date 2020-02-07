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خيول الإنتاج والمستورد تتنافس اليوم على كأسي خادم الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، يرعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، اليوم حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي خادم الحرمين لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد عن بالغ الاعتزاز بما تحظى به رياضة الفروسية من اهتمام كبير ورعاية دائمة من خادم الحرمين الشريفين.

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وقال «نفتخر في نادي الفروسية ونعتز برئاسة خادم الحرمين الشريفين الفخرية للنادي، وبما يلقاه النادي من الرعاية الدائمة والدعم الكبير منه، الذي كان له أبلغ الأثر في تقدم رياضة الفروسية وتحقيق ما يتطلع إليه جمهورها ومتابعوها»، مؤكدا أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة يعدان الركيزة الأساسية فيما وصلت إليه وما ستصل إليه في المستقبل القريب بإذن الله.

ورحب برعاية الأمير فيصل بن بندر لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، معبرا عن سعادته وجميع العاملين بالنادي بتشريفه لهذه المناسبة الكبيرة.

ويتكون حفل السباق من 10 أشواط، خصـص الشوط الثامن لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات لعمر 4 سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر 4 سنوات ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين لخيل المستورد مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر 4 سنوات فأكثر ومسافته 2000 متر وجائزته مليون ريال.