مركز الملك سلمان يبدأ التنسيق مع الصين لتقديم المساعدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض، جنيف، بكين
بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته، مثل الأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية والملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية، وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات.
وأكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله الربيعة، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المركز بتقديم مساعدات لجمهورية الصين الشعبية يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين، ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها، موضحا أن المركز سيقوم بذلك على وجه السرعة.
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