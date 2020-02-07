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عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام صينية إن رجلا هولنديا قضى 10 أيام في مطار بالصين في انتظار امرأة تعرف عليها عبر الانترنت، ولكن الأمر انتهى به في المستشفى دون أن تظهر السيدة.



ووصل ألكسندر بيتر سيرك (41 عاما) إلى مطار هوانغوا الدولي في إقليم تشانغشا الشهر الماضي، على أمل لقاء امرأة عمرها 26 عاما لقبها تشانغ.

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رجل مغمور عشق امرأة على الإنترنت.. فذهب إلى لقائها لكن النهاية كانت صادمة للجميع!



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وبعد 8 أيام من وصوله للمطار، قال لمحطة "هونان إي.تي.في" التلفزيونية إنه تعرف عليها عبر الإنترنت قبل شهرين، وإنه لن يغادر إلا بعد وصول "صديقته".



ولكن تشانغ قالت للمحطة هاتفيا إنها لم تكن تتوقع أن يأتي سيرك فعلا إلى تشانغشا، وإنها لا تستطيع مقابلته لأن خروجها أصبح "غير ملائم" بعد أن أجرت جراحة تجميلية في الآونة الأخيرة.



وقالت "أصبت بصدمة فعلا. عندما بدأنا كنا نهدف إلى الزواج ولكن أصبح تدريجيا غير مكترث بي إلى حد ما.. ولكن عندما بدأنا الأمر كنا على وفاق".

وبعد 10 أيام من الانتظار دون أكل أو شرب شيء يذكر باستثناء شرائح معكرونة ومشروبات غازية، نُقل سيرك إلى المستشفى.



وقال لمحطة "أي.تي في" من على كرسي متحرك إنه مازال مصمما على "إجراء حوار شيق مع المرأة التي أُحبها وأخذها معي إلى بلدي"، غير أنه عاد فيما بعد إلى هولندا دون رؤية تشانغ.