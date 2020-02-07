بالصور.. ندوة سعود المريبض: بلاد الحرمين الشريفين القلب النابض للعالم الإسلامي

استضافت ندوة سعود المريبض ندوة بعنوان «السعودية بلاد الحرمين الشريفين، القلب النابض للعالم الإسلامي»، والتي استضافت رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ «طاهر محمود أشرفي».

وجددت ندوة «السعودية بلاد الحرمين الشريفين، القلب النابض للعالم الإسلامي»، التأكيد على دور ومكانة المملكة والجهود التي تبذل من قيادتها حيال القضايا ذات الصلة بالعرب والمسلمين في كل أنحاء العالم.

وأكدت الندوة، التي استضافت، رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ «طاهر محمود أشرفي» كضيف شرف، أن المملكة هي قلب الأمة النابض، وأن القيادة الرشيدة للسعودية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ونوهت إلى أهمية زيارات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان، والجهود التي يبذلها للبحث عن حلول سلمية لقضية كشمير لتحقيق سلام عادل للجميع.

ولفتت الندوة إلى الشراكة الاستراتيجية المتجذرة التي تقوم عليها العلاقات السعودية- الباكستانية، ودور المملكة التاريخي حيال القضية الفلسطينية.

Advertisements

كما سلطت الندوة الضوء على دور علماء المملكة ومؤسساتها كافة؛ لجمع كلمة علماء الأمة وتعزيز أمن المنطقة وتوحيد صفوف العالمين العربي والإسلامي، ونشر المنهج الوسطي المعتدل ووقاية المجتمع من مخاطر التطرف والإرهاب.

وعلى صعيد آخر توجه الحضور بالشكر للقوات المسلحة السعودية ولرجال الحرس الوطني والأمن العام والجنود الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين والتصدي لعصابة الحوثي الانقلابية الإجرامية المدعومة من إيران التي تسعى لنشر الفوضى والاعتداء على أمن واستقرار قبلة المسلمين.

اقرأ أيضًا:

المفتي يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان

«علماء باكستان» يطالب بتحرك دولي لمواجهة الجرائم الحوثية بحق السعودية