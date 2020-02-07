الزعاق يحذر من أمراض موسمية في برد العقارب

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، إن موسم برد العقارب الذي يشهد موجة باردة تبدأ غدًا السبت، معروف بظهور أمراض موسمية خلاله.

وأضاف الزعاق، عبر «تويتر»، إن أولى موجات موسم «عقرب السم»، والتي تبدأ، غدًا السبت، معروفة برياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتابع الزعاق، إن الموجة الباردة ستؤثر على كل منطقة، وستبدأ غدًا السبت، في مناطق الحدود الشمالية «عرعر، طريف» وتبوك والجوف.

واستكمل الزعاق، إن الموجة الباردة ستؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الإثنين والثلاثاء.

وأشار إلى تأثر منطقة الرياض يومي الإثنين والأربعاء بتلك الموجة الباردة، التي يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية.

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ونوه بأن موسم برد العقارب ستكون مدته 30 يومًا، يكون الجو خلالها معتدلًا، لكن لا يخل من موجات برد مباغتة لذلك سمي بذلك الاسم.

وشدد على أن موسم برد العقارب، سيكون بداية التقلبات الجوية والأمراض الموسمية؛ لأنه يمر علينا خلاله أجواء أربعة فصول في لحظة واحدة.

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