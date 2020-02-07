بالصور.. طلاب نجران يزورون الأماكن التاريخية والتراثية بحي أبا السعود

نظّمت جامعة نجران -ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية- برنامجًا سياحيًّا لطلاب الكلية، للتعرف على الأماكن التراثية والتاريخية والأثرية بالمنطقة.

واشتمل البرنامج السياحي على زيارة قصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية في حي أبي السعود، اطلع خلالها الطلاب على ما تتمتع به المملكة من إرث تاريخي وثقافي عظيم، وما تشتهر به منطقة نجران من مواقع تاريخية وصناعات شعبية.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني، أن البرنامج السياحي يأتي ضمن الأهداف التثقيفية التي تحرص الكلية على تحقيقها، لزيادة روح الانتماء، ورفع مستوى الوعي السياحي تجاه الأماكن التاريخية والتراثية بمناطق المملكة، ومنها منطقة نجران.

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