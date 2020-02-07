التأمينات الاجتماعية: يجوز للمستفيد العمل في أكثر من وظيفة باشتراك واحد بمجموع الأجور

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي تساءل عن: «مشترك في التأمينات بعقد عمل كامل وعقد عمل جزئي.. هل تحسب مدد الاشتراك كل الوظيفتين معًا أم كل واحدة لحال؟»، عبر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

شروط رد تعويض الدفعة الواحدة مدة اشتراك سابقة وفقًا للتأمينات الاجتماعية

وأوضحت «التأمينات الاجتماعية» ردًا على إحدى المستفيدات أنه يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه بموجب أحكام النظام الجديد عن مدة اشتراك سابقة إذا عاد إلى العمل الخاضع.

ولرد التعويض، اشترطت التأمينات الاجتماعية أن يبدي المشترك رغبته في إعادة احتساب المدة، وأن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.

التأمينات الاجتماعية تشدد على ضرورة تسجيل الأجر الصحيح

وأكدت التأمينات الاجتماعية ضرورة تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين، ردًا على استفسار أحد المواطنين «لو انا في شركة وشفت راتبي الأساسي في التعريف أقل من المكتوب في التأمينات ما الإجراء؟».

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وتابعت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنه في حال تسجيل أجر مخالف يمكن للمشترك التقدم بشكوى عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حذرت أصحاب الأعمال من مخاطر عدم تسجيل العاملين لديهم في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ يُعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية، موضحة أن تسجيل مشترك دون علاقة عمل مخالف لنظام التأمينات الاجتماعية.

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