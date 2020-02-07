مصادر لـ«عاجل»: توقف البحث عن طائرة شراعية زعم شخص سقوطها بعنيزة

أكدت مصادر لـ«عاجل» اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني انسحبت من موقع البحث عن طائرة شراعية شرق عنيزة، بعد الاستنفار في البحث عنها.

وكان بلاغ عن سقوط طائرة شراعية ورد للجهات المعنية من قبل شخص، زعم أنه رأى طائره شراعية تسقط مساء أمس الخميس، وهو ما استنفر الجهات الأمنية بالبحث عنها.

وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية بمساندة من الدفاع المدني، باشرت عمليات البحث في الموقع المذكور في البلاغ. مضيفة أن البحث لم يسفر عن العثور على الطائرة أو أَي شيء يؤكد أن هناك حادثة سقوط للطائرة الشراعية كما زعم المبلِّغ.

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