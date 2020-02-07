السفارة في الأردن تحدد يوم «الإثنين» من كل أسبوع للقاء المواطنين

كشفت سفارة المملكة في عمّان، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، سيلتقي بالمواطنين السعوديين الموجودين على الأراضي الأردنية الشقيقة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وقال الحساب الرسمي للسفارة على «تويتر»، اليوم الجمعة، أن اللقاء سيكون من الساعة 1 ظهرًا حتى الـ3 عصرًا، في مقر السفارة.

وكان «السديري» قد أقام الإثنين الماضي حفل غداء بمقر السفارة، حضره جمع من المواطنين ورجال الأعمال السعوديين الموجودين في الأردن.

وأكد السفير السديري أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يشددان على ضرورة الاهتمام بالمواطن السعودي أينما حل، وأن تكون السفارة هي بيتهم الأول خارج الوطن، مع تقديم كل التسهيلات والخدمات المرجوة والاستماع لهم وحل مشكلاتهم.

وأشار السديري إلى أن أعضاء السفارة والملاحق والمكاتب التابعة لها، وضعوا لخدمة أبناء الوطن. مؤكدًا أن أبواب السفارة مفتوحة لهم على مدار 24 ساعة، مضيفًا أن المواطن هو الرقيب الأول والصورة الجميلة الحقيقية للوطن الكبير في الخارج.

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وفي نهاية اللقاء، استمع السفير السديري إلى ملاحظات المواطنين ورجال الأعمال، موجهًا طاقم السفارة للتعامل معها وإنجازها.

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