سفير بكين بالرياض: تقديم مساعدات سعودية للصين «أقوى رسالة داعمة لمواجهة كورونا»

أكد السفير الصيني لدى الرياض تشين وي تشينج، أن اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برئيس الصين شي جين بينج، وتقديم مساعدات إغاثية لبكين لمواجهة كورونا هو «أقوى رسالة داعمة لبلاده» في مواجهة الوباء.

وقال السفير الصيني –عبر حسابه بتويتر- إن الاتصال بين الملك سلمان ورئيس الصين هو «أحدث وأقوى رسالة للدعم والثقة من القيادة السعودية العليا، للصين، في مكافحة وباء فيروس كورونا» مقدمًا خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي.

وأكد سفير الصين لدى المملكة، أن «الوباء مؤقت، والصداقة والتعاون طويلَا المدى».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الصيني شي جين بينج، أعرب خلاله عن أنه يشاركه ويشارك الشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معربًا عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة بقدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار هذا الفيروس.

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كما أشار الملك سلمان، إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

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