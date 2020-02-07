الكشافة السعودية تعرض تجاربها في «جيسات» والتخطيط الاستراتيجي بكوالالمبور

عرضت جمعية الكشافة العربية السعودية، تجربتها في الحصول على شهادة التقييم العالمية جيسات «GSAT» خلال شهر فبرير من العام الماضي؛ لالتزامها بمعايير الجودة التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل، ومواكبتها للمستجدات.

وتضمَّن العرض الذي قدمته الجمعية أمام مسؤولي المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور، ضمن برنامج زيارة الوفد الكشفي السعودي للمكتب الكشفي العالمي بدعوة من الصندوق الكشفي العالمي؛ إيفاء الجمعية بالأبعاد العشرة العالمية المحددة من المنظمة الكشفية العالمية ولجنة التقييم لتحقيق أفضل الممارسات، من خلال الوفاء بالمتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وتحقيق نظام الحوكمة والشفافية.

كما تضمَّن الوفاء بمتطلبات إطار العمل الاستراتيجي للجمعية، وبالإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة، وبتحقيق خطة واضحة لعمل الراشدين في الحركة الكشفية، وبتخصيص الموارد والضوابط المالية المتبعة عند تنفيذ الأنشطة والبرامج، والاهتمام ببرامج الشباب والحرص على إشراكهم في صنع القرار الكشفي وجهودها المتحققة في مجال تنمية العضوية والتقدم المستمر للحركة الكشفية.

وعرضت الجمعية تجربتها في بناء الاستراتيجيات الكشفية والتعاون المشترك مع المنظمة العالمية، والمبادرات التي قدمتها في المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام» الذي وصلت ساعات العمل فيه قرابة مليار ونصف المليار ساعة عمل تمت من خلال أكثر من 600 ألف مبادرة حول العالم؛ حيث علق على ذلك الأمر مدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون جيجان بقوله: «إن مشروع رسل السلام برعاية المملكة العربية السعودية وصل إلى كل أنحاء العالم، وطوَّر الحركة الكشفية، وحقق ما دعا إليه مؤسسها اللورد بادن باول، من أهمية تكوين شبكة عالمية للكشافة محورها السلام».