بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم محلات وموبيليا بحي الحصين في نجران

تمكّنت فرق الدفاع المدني بنجران، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في عدد من المتاجر والموبيليا بحي الحصين.
وذكرت مصادر أن الحريق اندلع في مجموعة من متاجر الموبيليا بحي الحصين، مشيرة إلى أن المتاجر المحترقة تقع على مساحة 4500 متر مربع، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، فإن سبب الحريق هو وقوع التماس كهربائي بالمحلات.
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