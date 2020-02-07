الربيعة: توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين تأكيد لدور المملكة الإنساني

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركزَ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،بتقديم مساعدات للصين؛ تأكيد لدور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها.

وثمَّن الربيعة التوجيه الملكي بتقديم مساعدات للصين تتمثل في مواد صحية لمساعدتها على التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته.

وأشار الربيعة إلى أن هذا التوجيه الكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها، موضحًا أن المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحَّة، مثل الأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية والملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات.

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