بـ5 درجات.. طريف تُسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

كشف المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت أدنى درجات حرارة اليوم الجمعة.

ووفق ما جاء في الحساب الرسمي لـ«هيئة الأرصاد»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سجَّلت درجات الحرارة، اليوم الجمعة، أدنى معدلاتها في طريف وتبوك؛ حيث وصلت إلى 5 درجات مئوية، في الأولى و6 في الثانية.

وجاءت القريات بعدها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجّلت 7 درجات، والعلا وصلت فيها الحرارة إلى 8 درجات مئوية، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل والقصيم».

كما تتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة»، تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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وتتوقع -أيضًا- تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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