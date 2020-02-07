أمانة الرياض تزيل 3 آلاف مركبة مهملة وتالفة

كثفت أمانة منطقة الرياض من أعمالها الميدانية لرفع المركبات المهملة والتالفة ضمن نطاق المدينة، بتنفيذها أعمال إزالة 3346 مركبة، خلال الـ36 يوماً الماضية بمعدل رفع يومي يبلغ 93 مركبة، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة. وأوضحت الأمانة أنها أزالت 9917 مركبة خلال عام 2019 بارتفاع قدره 45% مقارنةً بعام 2018. وأكدت أمانة الرياض استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.



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