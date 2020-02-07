مدني نجران يسيطر على حريق محلات الموبيليا

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة نجران على حريق نشب في مجموعة من المتاجر ومحلات الموبيليا بحي الحصين، في وقت قياسي. وقدرت مساحة الحريق بنحو 4500 متر مربع دون أن تقع خسائر أو إصابات في الأرواح، وأثنى عدد من الأهالي وأصحاب المحلات والمقيمين بجهود رجال الدفاع المدني والإنقاذ وسرعة تجاوبهم ووصولهم لمكان الحريق وسيطرتهم بشكل سريع على الحريق والمنع من انتشاره وإنقاذ كل من كان موجوداً في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالخالق القحطاني أن عمليات الدفاع المدني عقب تلقيها بالبلاغ سارعت الفرق إلى مكان وقوع الحريق وسيطرت عليه بشكل قياسي وسريع ومنعت انتشاره دون وقوع إصابات، مبينا أنه اتضح من خلال المعاينة بأن سبب الحريق ماس كهربائي، مهيبا بالجميع من الأهالي وأصحاب المحلات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.