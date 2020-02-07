مدني نجران يسيطر على حريق محلات الموبيليا

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالخالق القحطاني أن عمليات الدفاع المدني عقب تلقيها بالبلاغ سارعت الفرق إلى مكان وقوع الحريق وسيطرت عليه بشكل قياسي وسريع ومنعت انتشاره دون وقوع إصابات، مبينا أنه اتضح من خلال المعاينة بأن سبب الحريق ماس كهربائي، مهيبا بالجميع من الأهالي وأصحاب المحلات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.
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