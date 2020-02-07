السعودية اليوم / رئيس بلدية فيفاء يتفقد المشاريع البلدية الجاري تنفيذها



جيزان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان أمس، عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وشملت جولته التفقدية مشروع مبنى البلدية وصالة الاحتفالات ومشروع النافورة التفاعلية النافورة التفاعلية، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية ، والملعب الرياضي بالمحافظة، مطلعاً خلالها على مراحل الإنجاز في تلك المشاريع.

كما التقى رئيس بلدية محافظة فيفاء بالمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع وبحث معهم جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن الجودة والسرعة معيارين مهمين تركز عليهما البلدية دائمًا في مشروعاتها وأعمالها كافة.

وشدد على أهمية الإسراع إنجاز لتلك المشروعات ومضاعفة الجهد والتقيد بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة والعمل وتذليل العقبات والمعوقات وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشاريع وضمان استكمالها وفق الخطط المعدة لذلك.

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19:36ت م

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