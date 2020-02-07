

لندن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا اليوم تحذيرًا للمواطنين جراء توقع عواصف ثلجية ورياح عاتية مع قدوم العاصفة "سيارا".

وتوقع المكتب استمرار حالة الطقس السيئة لمدة أربعة أيام ابتداءً من يوم غد السبت، محذرًا من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 120 كلم/ساعة ضمن المناطق الساحلية الشمالية والغربية، فيما قد تتراكم الثلوج فوق أربعة بوصات في بعض المناطق الشمالية من البلاد.

// انتهى //

18:46ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذر من عواصف ثلجية ورياح عاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.