السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.4 درجات



إسلام آباد 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان .

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل في بيان ، أن مركز الزلزال يقع على بعد 290 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وأضاف البيان أن سكان إقليم خيبر بختونخواه شعروا بالزلزال بما في ذلك مناطق وادي سوات وبيشاور ومالاكند، مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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18:39ت م

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