السعودية اليوم / انطلاق أعمال الدورة ال 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن".



الرباط 13 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 07 فبراير 2020م واس

انطلقت اليوم بمدينة مراكش المغربية، أعمال الدورة 11 من المؤتمر الدولي "منتدى مراكش للأمن"، الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية تحت شعار "الحفاظ على استقرار أفريقيا في مواجهة أشكال الإرهاب والتهديدات الشمولية" بحضور أكثر من 150 مشاركًا من مسؤولين مدنيين وعسكريين، ورؤساء منظمات دولية، وأمنيين، وخبراء من 40 بلدًا بأفريقيا وأوربا وأسيا وأمريكا.

وفي افتتاح الأعمال أوضح رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، محمد بنحمو، أن المنتدى سيتوقف عند التهديدات التي باتت تهدد العالم عموما، والقارة الأفريقية خصوصًا، في أبعادها الشمولية وسبل التصدي لها، مبرزًا أن "الكثير من التهديدات الناشئة، نابعة أساسًا من الإرهاب، التي تستوجب التصدي لها بشكل جماعي، إلى جانب تصاعد موجات التطرف العنيف في الآونة الأخيرة بالدول الغربية".

وأضاف المسؤول المغربي أن هذا اللقاء الدولي سيركز على الجيل الرابع من الحروب الهجينة، حيث "أصبحت العديد المواقع، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسرحا لهذه الحروب يتداخل فيها الفاعل المحلي والإقليمي والعالمي"، وكذا استمرار التهديدات الأمنية عبر الإنترنت والعالم الافتراضي".

ولفت بنحمو إلى أن منطقة الساحل والصحراء، تشهد بروز تنظيمات إرهابية وتنامي الجريمة الدولية العابرة للحدود واستمرار هشاشة القوات الدفاعية لدول هذه المنطقة".

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18:01ت م

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