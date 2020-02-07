السعودية اليوم / تحطم مقاتلة باكستانية في طلعة تدريبية ونجاة قائدها



إسلام آباد 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

أعلنت القوات الجوية الباكستانية اليوم عن تحطم إحدى مقاتلاتها إثر تعرضها لعطل فني.

وأفادت الإدارة الإعلامية للقوات الجوية الباكستانية في بيان، أن طائرة من طراز "ميراج" كانت تقوم بطلعة تدريب روتينية، وتحطمت في منطقة "شوركوت" بإقليم البنجاب شرق باكستان إثر تعرضها لعطل فني، وتمكن قائدها من النجاة بتنفيذ عملية قفز مظلي ناجحة.

وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

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17:58ت م

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