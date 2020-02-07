السعودية اليوم / جيش الاحتلال يقمع مسيرة بلعين



رام الله 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة بلعين المركزية مما أدى الى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان في البدة، أن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز ، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

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17:44ت م

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