

الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

تشارك قوات الأمن

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بقوة أمنية متخصصة ، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس ، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

الجدير بالذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي ، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق للعشرين من فبراير 2020م.

// انتهى //

17:42ت م

0090



الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستشارك قوات الأمن السعودية بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 2)، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بقوة أمنية متخصصة ، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس ، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.الجدير بالذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي ، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق للعشرين من فبراير 2020م.// انتهى //17:42ت م0090

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات الأمنية السعودية تشارك في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي (أمن الخليج العربي 2) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.