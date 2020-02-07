السعودية اليوم / سواحل الوجه وقت الغروب .. أشعة الشمس تمتزج بلون البحر



الوجه 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

رصدت عدسة " واس" لحظات الغروب على سواحل محافظة الوجه في مشهد ساحر لجمال الطبيعة.

ومع دنو قرص الشمس نحو المغيب امتزجت أشعتها الذهبية مع لون البحر منكسرة على مد الامواج.

// انتهى //

17:27ت م

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