السعودية اليوم / وكيل جامعة أم القرى يبحث سبل التعاون مع مفتي السعودية اليوم كمبوديا



مكة المكرمة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس

استقبل وكيل جامعة أم القرى الدكتور فريد الغامدي اليوم, مفتي عام مملكة كمبوديا الشيخ قمر الدين بن يوسف والوفد المرافق له، لتعزيز سبل التعاون التعليمية، بحضور المشرف على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، وعميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الدكتور حسن بخاري، وذلك بمكتب معالي مدير الجامعة بالعابدية.

وأعرب مفتي كمبوديا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الجامعة في فتح بابها للطلبة وتعليمهم المنهج الوسطي القويم، مثنياً على طلاب كمبوديا المتخرجين من أم القرى، وجودتهم المعرفية ومدى إتقانهم للغة العربية والعلوم الشرعية، كما عبر عن رغبته في الاستفادة من مناهج الجامعة في طرق التدريس والتربية وترجمتها للغتهم الرسمية، ليستطيعوا تنمية وتطوير تجربتهم في طرائق التعليم الحديثة.

بدوره أوضح الدكتور فريد الغامدي أن الجامعة تضم 26 طالباً من كمبوديا، وتتيح لهم جميع الخدمات والمتطلبات التعليمية، كما تقبل معادلة الشهادات لجميع طلاب المنح، وتقيم دبلوم سنويا لإعداد المعلمين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة لتقديمها برامج خارج المملكة لإعداد المعلمين والدعاة لنشر المعرفة والعلوم الشرعية.

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17:18ت م

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