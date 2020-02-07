السعودية | وزير التعليم يفتتح أعمال لقاء قيادات الجامعات بجامعة الأميرة نورة غداً

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يفتتح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غداً, أعمال لقاء قيادات التعليم الجامعي في المملكة الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ومديري الجامعات الحكومية والأهلية في المملكة.

ويأتي اللقاء من منطلق حرص وزارة التعليم على عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجامعات السعودية, بهدف رفع مستوى الأداء وتطويره وتجويد مخرجاته، والاستفادة من التجارب المشتركة بين الجامعات، بما يحقق مستقبلاً أفضل للطالب والطالبة.

وتشمل محاور اللقاء استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مبادرات كفاءة الإنفاق من حيث ميزانياتها ومشاريعها المتعثرة والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، وخدمة مؤهل ودور الجامعات المحوري في توثيق مؤهلات الخريجين.

كما سيتطرق اللقاء للحديث حول الوظائف والتخصصات في إعلانات التوظيف الحكومية وتخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في منظومة “جدارة”، وكذلك مسارات المرحلة الثانوية, فيما يستعرض معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلّم.

وسيتم خلال اللقاء عقد ثلاث ورش عمل تناقش تطوير كليات المجتمع وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، بالإضافة إلى استعراض الاختبارات المعيارية والرخص المهنية، بينما يقدم مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ورشة عمل حول تطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.