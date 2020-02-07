السفير الصيني : توجيه الملك سلمان أقوى دعم تلقته بكين

2020-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم الصين في مواجهة فيروس كورونا هو رسالة دعم قوية.

وقال السفير الصيني عبر تويتر عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها خادم الحرمين مع رئيس الصين أمس : إنه أحدث وأقوى رسالة دعم وثقة من القيادة السعودية الأعلى للصين في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وتابع : خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي. الوباء مؤقت، والصداقة والتعاون طويلا المدى.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







