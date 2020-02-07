- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم السفير الصيني : توجيه الملك سلمان أقوى دعم تلقته بكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكد أن الوباء مؤقت والصداقة والتعاون طويلا المدى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم الصين في مواجهة فيروس كورونا هو رسالة دعم قوية.
وقال السفير الصيني عبر تويتر عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها خادم الحرمين مع رئيس الصين أمس : إنه أحدث وأقوى رسالة دعم وثقة من القيادة السعودية الأعلى للصين في مكافحة وباء فيروس كورونا.
وتابع : خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي. الوباء مؤقت، والصداقة والتعاون طويلا المدى.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الصيني : توجيه الملك سلمان أقوى دعم تلقته بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.