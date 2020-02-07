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«نبراس».. مبادرة سعودية لتحقيق الهدف الثالث من التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد قطاع الصحة من أكبر وأهم القطاعات التي تركز المملكة على تطويرها وتنميتها، كما تعد مخصصات القطاع من الأكبر في الميزانية العامة في المملكة. وتسعى المملكة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة من خلال رؤية المملكة 2030.

وضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة. وقد اتخذت خطوات واسعة النطاق صوب زيادة العمر المتوقع وخفض حالات الإصابة ببعض الأمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات الأطفال والأمهات.

أهداف رؤية المملكة 2030

يوجد ترابط بين الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهدف رؤية 2030، وذلك من خلال اهتمام السعودية بـ:

تسهيل الحصول على الخدمات الصحية

تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية

الحد من التلوث بمختلف أنواعه

تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات

تعزيز السلامة المرورية

حماية البيئة من الأخطار الطبيعية

تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائها

تمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية

كيف ساهمت المملكة في الرعاية الصحية؟

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قدمت المملكة عددا من الخدمات منها:

خدمات الرعاية الصحية التي تقدم عبر الخط الساخن

برامج التثقيف المدرسي

خدمات الرعاية قبل الحمل

خدمات الرعاية المنزلية المتطورة

برامج السلامة المدرسية

الفحص قبل الزواج

فحص الأمراض المزمنة

تعزيز خدمات المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

برامج البحوث الصحية

مبادرات وبرامج

تسعى السعودية إلى تطوير قطاع الصحة بشكل دائم، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج ومنها:

تسعى المملكة إلى الحد من الأمراض الوراثية، وذلك عن طريق إجراء فحوصات ما قبل الزواج وفحوصات ما قبل الولادة

توفير الرعاية الصحية للحوامل بالإضافة إلى رعاية الأطفال حديثي الولادة

تزويد المراكز الوطنية للأبحاث بأحدث التقنيات المخبرية لفحص ورصد الأمراض المعدية

أنشأت المملكة عدة مراكز تأهيلية متخصصة لبعض الأمراض المعدية.

إعداد عدد من المبادرات التوعوية ببعض الأمراض مثل أمراض القلب، الأوعية الـدموية، داء الـسكري، أمـراض الجهاز التنفسي، السمنة

تشجيع ثقافة الرياضة التي تجنب ممارسيها بعض الأمراض.

تنظيم عدة فعاليات صحية مثل (الماراثون، رياضة المشي)

تصحيح العادات السيئة في التغذية عن طريق نشر الطرق المثلى للتغذية الصحية من خلال زيارة الجهات المختصة للمدارس والجامعات

إلزام المطاعم وموردي المواد الغذائية ومصنعيها بإبراز كمية حجم العناصر الغذائية في المنتج، وذلك لتمكين المستهلكين من التعرف على مكوناتها وقيمتها الغذائية

زيادة الرسوم على المنتجات الغذائية الضارة بالصحة

برنامج (نبراس)مشروع وطني يسهم في الحد من انتشار المخدرات وتعزيز القيم الإيجابية

تقدم المملكة برامج تثقيفية في تعزيز السلامة المرورية، وذلك بتعاون عدة جهات، ومن أهمها «برنامج العافية»

أرقام وإحصاءات

معدل الوفيات النفاسية (لكل مئة ألف مولود حي) 12

نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون 99.7

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود حي 8.9

معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة لكل ألف مولود حي 5

المؤشر، حسب الجنس والعمر والسكان 2016 2017