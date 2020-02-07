وفد عسكري سعودي رفيع المستوى في أوكرانيا

2020-02-07

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

زار وفد من كبار المسؤولين العسكريين في المملكة، برئاسة مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد لله العايش، موقع أوكر أوبورون بروم، وهي شركات متعددة المنتجات في مختلف قطاعات صناعة الدفاع في أوكرانيا.

وأفادت صحيفة The concern أن ذلك يأتي ضمن زيارة عمل إلى أوكرانيا تستغرق يومين.

وتابعت أن عبدالله العايش يمثل واحدة من أكثر المؤسسات العسكرية احترامًا في المملكة، مضيفة أنها زيارة رفيعة المستوى؛ حيث تعتبر الزيارة الأولى من نوعها من قِبل وزارة الدفاع السعودية على هذا المستوى الرفيع خلال كامل تاريخ علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين.

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وكان استقبل نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في مجمع الصناعات الدفاعية الحكومي أوبورون، ميخائيل موروزوف، وفد وزارة الدفاع السعودي، وبحث معه توسيع التعاون العسكري التقني بين وزارة الدفاع الأوكرانية والمملكة.

وقال نائب حزب يفروبيسكايا سوليدارنوست الأوكراني، أوليكسي هونتشارينكو، إن أوكرانيا قررت إقامة التعاون مع المملكة في المجال العسكري.

وفقًا للتقرير، في 6 فبراير، قام وفد مؤلف من الملحق العسكري والجنرالات والضباط والعاملين في مكتب المستشار العسكري ووزارة الدفاع في المملكة، بزيارة مطار شركة أنتونوف في هوستوميل؛ للاطلاع على قدرات المصنع في تصنيع الطائرات، ولا سيما طائرتي روسلان ومريا.

كما تم إطلاع الوفد على تقنيات عسكرية أخرى من إنتاج المجمع، تم إحضارها خصيصًا لتقديمها للوفد السعودي.

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