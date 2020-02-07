شكرا لقرائتكم خبر عن الكلمة التي طلبها بوش من صدام حسين مقابل الإفراج عنه والإقامة في “دولة خليجية“ لكنه رفضها وفضل حبل المشنقة على الذل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت محامية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بشرى خليل، وقائع جديدة عن موكلها وتفاصيل تكشف لأول مرة عن مفاوضات أمريكية معه مقابل الإفراج عنه.

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الكلمة التي طلبها بوش من صدام حسين مقابل الإفراج عنه والإقامة في “دولة خليجية“ لكنه رفضها وفضل حبل المشنقة على الذل



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وروت “بشرى” في حوار حصري مع “rt” تفاصيل ما قالت إنه اتصالات ربع الساعة الأخير بين البيت الأبيض والخضراء قبل ارتقاء المشنقة.

وأشارت محامية الرئيس العراقي الراحل أن جورج بوش قدم عرضا لصدام حسين يقضي بالإفراج عنه عبر وساطة قطرية وقضاء بقية حياته في الدوحة، مقابل توجيه كلمة للمقاومة العراقية ومطالبتها بالتوقف.

إلا أن صدام رفض ذلك بشدة ـ بحسب بشرى خليل ـ التي أضافت أنها رأت في عين صدام أنه كان يعرف مصيره وكان يتقدم نحوه بخطى ثابتة رافضا أن يغتال تاريخه السياسي ومقاومته مقابل بضع سنين إضافية سيعيشها إذا لبى الطلب الأمريكي.