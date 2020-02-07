كشف الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن موقف غريب لملياردير من أشهر التجار . مشيرا إلى أنه رفض شراء دواء بقيمة 76 ريال وانتظر موعد الصرف من مستشفى حكومي.
وقال النمر في تغريدة نشرها عبر خسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” ملياردير من أشهر التجار…ينقطع عن دواء القلب ٣ أسابيع لأنه ما جاء موعد صرف العلاج في المستشفى الحكومي !! قيمة العلاج في الصيدلية ٧٦ ريال.” وأضاف: “صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم -ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس-“.
كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير “بخيل” ينتظر 3 أسابيع لموعد صرف دواء للقلب من مستشفى حكومي بدلا من شرائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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