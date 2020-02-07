بلدية الجبيل تبدأ في تنفيذ ممرات للمشاة ثلاثية الأبعاد

شرعت بلدية الجبيل بالمنطقة الشرقية في تنفيذ مشروع خطوط لعبور المشاة، باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، مطابقة للمواصفات العالمية، وذلك لتسهيل عبور المشاة وتحسين المشهد الحضاري للمدينة. وأوضحت بلدية الجبيل، أنها بدأت في تنفيذ مبادرتها بداية بشارع الملك فيصل الشرقي، لتسهيل عبور المشاة للشارع، وتسهيل استخدام الشارع لقاطني حي السيف الشرقي من النساء والأطفال، والمحافظة على سلامتهم، كما تهدف إلى إضفاء صورة جمالية وحضارية على شوارع المحافظة.

بدوره أكد رئيس المجلس البلدي بالجبيل فهد المسحل، أن مبادرة تصميم خطوط عبور مشاة ثلاثية الأبعاد، ستعمم على جميع شوارع المحافظة.