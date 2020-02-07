“البيئة” تتخلص من 35 ألف طائر في بؤرة لـ”إنفلونزا الطيور” بحريملاء

اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة إجراءات صحية احترازية، حيث نفذت الفرق الميدانية التابعة لها عملية تخلص صحي من 35 ألف طائر بمحافظة حريملاء، كانت مخالطة للطيور بمشروع للدواجن اكتشفت فيه بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور. وكانت الوزارة أعلنت اكتشاف بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور بأحد مشروعات الدواجن البياض بمحافظة حريملاء التابعة لمنطقة الرياض، وأوضحت أن الفيروس المكتشف من نوع “H5N8″، الذي يصيب الطيور ولا ينتقل للإنسان، ولا يشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدة أنها تمكنت من السيطرة على بؤرة المرض.

بدوره دعا متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل، المواطنين والمقيمين وأصحاب مشاريع الدواجن للحذر واتخاذ إجراءات الوقاية، عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديدة خلال الفترة الحالية. فيما حذرت الوزارة من صيد الطيور المهاجرة والبرية، للوقاية من خطر الإصابة بالمرض، داعية لضرورة إبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية عبر الرقم 8002470000، في حال الاشتباه بالإصابة بالمرض أو عند ملاحظة ارتفاع معدل نفوق الطيور.